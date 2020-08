PSG : Pierre Ménès désigne les deux maillons faibles du Bayern Munich

true

Après OL-Bayern (0-3), Pierre Mènès a indiqué la brèche dans laquelle le PSG devra s’engouffrer dimanche en finale de Ligue des champions.

Pierre Ménès a eu le nez creux avant OL-Bayern en livrant le bon pronostic, lui qui avait misé sur deux défaites des Gones contre la Juve et Manchester City. Il n’y a pas eu photo et Ménès avait donné le 3-0 pour les Allemands. Sur son blog, il est revenu sur le match en indiquant que le Bayern l’avait bien moins impressionné hier que contre le Barça la semaine passée.

« Maintenant, on va attendre avec impatience la finale de dimanche entre le PSG et le Bayern. Une affiche que beaucoup avaient pronostiquée au début de ce Final 8. On aura le temps d’en reparler mais ce qu’on peut déjà dire ce soir, c’est que si on a droit au Bayern du 8-2, Paris n’a aucune chance », explique le consultant de Canal +.

La lourdeur de Boateng, les boulevards de Davies

Selui lui, défensivement, le Bayer peut être mis en danger par Neymar, Mbappé et compagnie… « En revanche, si c’est le Bayern de ce soir face à Lyon, pas très inspiré, extrêmement lourd au niveau de sa défense centrale – surtout du côté de Boateng – et avec un Davies qui laisse parfois des boulevards dans son dos, Paris avec Mbappé, Neymar et Di Maria aura des opportunités de marquer. À la différence des Lyonnais, les Parisiens devront se montrer réalistes. Ce qui n’a pas précisément été le point fort des joueurs de Tuchel jusqu’ici… »