PSG : Pierre Ménès lâche des vérités qui font mal dans le débat Cavani

Pierre Ménès, le consultant du Canal Football Club, semble parfaitement comprendre la gestion de Thomas Tuchel avec Edinson Cavani.

Depuis quelques semaines, le cas Edinson Cavani est au centre de quelques crispations. Chouchou des supporters du PSG, l’attaquant uruguayen ne peut grignoter que quelques miettes de temps de jeu depuis qu’il est revenu de blessure.

Alors que certains estiment que Thomas Tuchel devrait faire preuve de plus de respect au meilleur buteur de l’histoire du club, Pierre Ménès a réagi sans ménagement sur Twitter. « Le mec est pété tout le temps. Il est où le manque de respect ? Vous êtes dingues… C’est sa cinquième blessure musculaire depuis un an et demi. Cavani est cuit. Parler de manque de respect est idiot. C’est plutôt à Icardi qu’on manque de respect », a notamment lâché Ménès.

Selon lui, Thomas Tuchel doit tout simplement composer avec un Cavani qui affiche pour le moment un état physique inquiétant. « Il vient de se reblesser deux fois à l’entraînement. Ca ne pose pas la question du staff. Il a été blessé plus longtemps que Neymar la saison dernière. Il est cuit, c’est regrettable mais c’est un fait », a conclu le consultant.