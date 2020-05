PSG : pourquoi les joueurs refusent de baisser leurs salaires

true

Les joueurs du PSG n’ont toujours pas accepté de baisser leur salaire durant la crise sanitaire. Un journaliste explique pourquoi.

Cela fait maintenant plus de deux mois que la crise sanitaire a contraint le football français à se mettre sur pause et la plupart des clubs ne sont pas parvenus à trouver d’accord avec leurs joueurs pour une baisse des salaires. Et ce alors que les autres championnats n’ont pas ou peu rencontré de problèmes. Pour le journaliste de RTL Philippe Sanfourche, l’explication aux tensions entre le PSG et ses troupes est toute trouvée…

“Sur la question des baisses de salaire, on se focalise beaucoup sur le PSG mais c’est un peu partout en France ! C’est extrêmement compliqué parce qu’une fois qu’on s’est mis d’accord globalement – car les joueurs comprennent qu’il faut être solidaire – pas un contrat de joueur ne ressemble à celui d’un autre. Il y a toujours de négociations, des choses à revoir… Il y a toujours des bisbilles. »

« Les joueurs ne veulent pas accepter des choses sans contreparties. Au PSG, on a l’impression que Thiago Silva est un peu au centre des blocages. Mais il est en fin de contrat. C’est comme une personne en CDI qui est à deux ans de la retraite dans une entreprise, elle a moins de velléités de salaire qu’un jeune qui sort de l’école… Et puis dans la tête des joueurs il y a le fait que l’actionnaire est un état, le Qatar, et qu’il n’est pas particulièrement touché par la crise actuelle. Il y a moins de scrupules à avoir en ne payant pas. »