PSG : quand le retour de Neymar au Brésil est synonyme de grand bonheur

Le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, a quitté Paris pour rejoindre le Brésil. Et faire, entre autres, un beau cadeau à un jeune brésilien.

Au même titre que Thiago Silva, et Edinson Cavani, Neymar a quitté Paris et le PSG pour rentrer au Brésil. Le milieu de terrain y est certes confiné, mais pas dans la capitale française. Un long voyage et des milliers de kilomètres qui ont eu, au moins, un mérite : faire le bonheur d’un jeune brésilien.

En effet, et comme on peut le voir sur une vidéo qui fera plaisir à l’équipementier du Ney…, Enzo a reçu un colis de son idole, rempli d’objets tant attendus. Maillot, paire de crampons, sac à dos, tout y est passé. Sympa.