PSG : quand Leandro Paredes raconte le vestiaire parisien

Le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes, est revenu sur ses débuts au sein du club. Et notamment son arrivée dans le vestiaire.

On a beau être un joueur important du football international, évoluer en sélection et dans un club majeur, le PSG, on garde une certaine appréhension lorsque l’on croise certains noms. C’est le cas du milieu de terrain parisien, Leandro Paredes, qui est revenu pour le média argentin, TNT, sur sa première apparition au sein du vestiaire.

Des propos retranscrits par paritseam. « Quand je suis arrivé dans le vestiaire du PSG la première fois, cela a été dingue, je me suis dit « mais où j’arrive”. C’était difficile. Maintenant c’est comme être avec des amis au quotidien. J’en profite beaucoup. Ce sont des personnes incroyables, des gens qui profitent de la vie, de l’entraînement, du jeu.

La vérité, c’est que c’est un ensemble de joueurs et de personnes incroyables. Neymar ? C’est comme pour Messi, les gens se créent une image, mais il est très humble. Je suis heureux des les connaître tous les deux. J’espère les avoir comme partenaires encore longtemps. »