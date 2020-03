PSG : RC Strasbourg, Neymar, T.Silva… Tuchel avait des choses à dire

true

Sur le déplacement à Strasbourg

« Nous nous attendons à un match difficile à Strasbourg. C’est un stade très émotionnel, une équipe qui change beaucoup de structure. Le défi, c’est de se concentrer sur nous entre la demi-finale contre Lyon et le match contre Dortmund. Nous conserverons l’ossature de l’équipe. Je suis satisfait des derniers résultats ».

Sur un éventuel turn-over

« Je ne pense pas trop aux choix pour Dortmund. Kehrer, par exemple, a pris un coup, il jouera si ce n’est pas risqué de l’aligner. On ne prendra pas de risques. On peut donner du rythme à certains, mais on ne fera pas de grandes choses ».

Neymar aligné à la Meinau ?

« Ce n’est pas dangereux d’aligner Neymar. Tout est possible en foot. Il y a une histoire en lui et Strasbourg mais je ne peux pas penser qu’ils veulent faire des choses bizarres demain. Mais je n’ai pas peur. Après, il faut voir. Il a pris un coup à Lyon. On va checker ça mais s’il est apte, il jouera ».

Thiago Silva de retour d’ici à Dortmund ?

« Je suis optimiste pour Thiago car il n’a plus de douleurs. Il était possibe de le faire jouer 15 minutes demain. Mais le risque est trop grand après un entraînement. On donnera plus d’intensité ce week-end et on décidera s’il est prêt. J’ai parlé avec Thiago, il veut joueur absolument mercredi. Il le prépare activement. Mais on ne peut pas s’impatienter. On verra ensemble en début de semaine. Ca influera sur le poste de Marquinhos ».

Angel Di Maria titulaire probable, Kylian Mbappé ménagé ?

« Angel va jouer. Kylian est en pleine forme. Il utilise sa vitesse en bonne intelligence. On va parler avec lui pour voir s’il joue à Strasbourg ».

Sur la menace du coronavirus

« Je n’ai pas peur du coronavirus. On fait tout pour être attentif. On sait que ça joue à huis-clos en Italie, qu’en Suisse, ça ne joue pas du tout. C’est inconfortable, mais je ne réfléchis pas à ça car on ne peut pas influer dessus ».

Retranscription : compte twitter du Parisien et du PSG.