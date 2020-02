PSG, Real Madrid – Mercato : Koulibaly, le prix est tombé et ça se complique déjà…

true

C’est la vérité du moment. Et rien ne dit que l’information donnée ce matin par le Corriere dello Sport, et encore moins le tarif, seront en vigueur lors du prochain mercato d’été. Du moins l’espère-t-on pour les dirigeants du Real Madrid, du PSG et ceux des deux clubs de Manchester qui, paraît-il, auraient des vues sur le défenseur central sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly.

Le nom de ce dernier, comme vous le savez, est apparu à de nombreuses reprises, notamment en direction du club de la capitale. Seul souci, et non des moindres, le Corriere nous informe qu’une clause libératoire vient tout juste d’être fixée au sujet du joueur. Et, tenez-vous bien, elle serait de l’ordre de 150 millions d’euros !

De quoi, on l’imagine, refroidir certaines ardeurs. Même si Naples aura nécessairement besoin de liquidités l’été prochain et que Koulibaly, comme bon nombre de ses coéquipiers, affichera sans doute ses envies d’ailleurs après une saison galère en tous points.