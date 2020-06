PSG, Real Madrid – Mercato : N’Golo Kanté serait sur le marché !

Désireux de dégager des liquidités pour mener à bien son ambitieux recrutement, Chelsea a prévu de réaliser quelques grosses ventes durant l’été 2020. Si l’on en croit le « Daily Mail », N’Golo Kanté (29 ans) pourrait faire partie des éléments sacrifiés par les Blues. Le tabloïd croit même savoir que le Paris Saint-Germain, déjà intéressé par le passé, et le Real Madrid de Zinédine Zidane seraient prêts à sauter sur l’occasion si elle se présente.

En effet, avec l’éclosion du prometteur Billy Gilmour, le Champion du Monde aurait perdu de son importance cette saison aux yeux de Frank Lampard et la perspective de faire une plus-value pour l’ancien Caennais, acheté 36 M€ à Leicester en 2016, est une tentation suffisamment grande pour envisager ce sacrifice.

Pour N’Golo Kanté, sous contrat jusqu’en juin 2023, Chelsea espère pouvoir tirer au minimum 70 M€ sur le marché post-Covid.

