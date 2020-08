PSG, Real Madrid – Mercato : un joyau de Zidane plante Leonardo

« Vendre, vendre et vendre », récemment Marca titrait concernant l’objectif du Real Madrid durant ce mercato. La Maison Blanche veut sacrifier plusieurs joueurs pour récupérer 180 millions d’euros. À l’heure actuelle, Florentino Perez a déjà fait entrer 60 millions d’euros dans les caisses.

Dernièrement, la presse espagnole a fait écho d’un possible intérêt du PSG pour Vinicius Junior. L’espoir brésilien (20 ans) sort d’une saison mitigée. S’il a beaucoup joué (29 apparitions en Liga), l’ailier gauche a été peu décisif (3 buts et 2 passes décisives).

Preuve de la confiance modérée accordée par Zinédine Zidane à l’Auriverde, Vinicius Junior n’est pas entré en jeu face à Manchester City, lors du huitième de finale retour perdu par le Real Madrid (2-1). Dixit les médias ibériques, Leonardo rêverait d’attirer le natif de São Gonçalo (Brésil) dans la capitale française.

Flatté de l’intérêt, Vinicius Junior a tout de même rembarré les Rouge et Bleu. Selon AS , il n’a aucune intention de quitter le champion d’Espagne en titre cet été et dans les années à venir. Plusieurs dirigeants madrilènes se seraient aussi interposés pour éviter un départ.