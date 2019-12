PSG, Real Madrid : Neymar ne veut pas aller au bras de fer face à Zidane

true

Fan de Zinédine Zidane depuis l’enfance, Neymar ne serait pas prêt à lancer n’importe quel défi à l’entraîneur du Real Madrid.

Si le souhait de Neymar Jr est plutôt de rejoindre le FC Barcelone à l’issue de sa saison au PSG, le Brésilien n’a jamais vraiment fermé la porte au Real Madrid. Il faut dire que le crack auriverde est un grand admirateur de Zinédine Zidane, le joueur qui le faisait rêver lorsqu’il était enfant.

Dans un entretien décalé au média « Otro », « Ney » a évoqué cette source d’admiration. Lancé sur un potentiel défi qu’il lancerait à Zizou, l’attaquant du PSG s’est fait tout petit : « Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos peut-être », a-t-il rigolé.

En revanche, hors de question de sortir les muscles : « Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci ». Neymar a eu moins de mal à s’offrir un rapport de force quand il s’agissait de dialoguer avec Leonardo ou les dirigeants du Barça au sujet de ses transferts passés…