PSG, Real Madrid : une stat réhabilite complètement Aréola

12 matches, 12 buts encaissés, 5 clean sheets : Alphonse Areola affiche de bonnes stats au Real Madrid où il est prêté par le PSG cette saison. Derrière Thibaut Courtois, le gardien français n’est que doublure au Real et il souhaite jouer plus. Il devrait donc à nouveau changer d’air cet été, le poste étant également bien occupé au PSG avec l’excellent Keylor Navas.

💬 @NeymarJr : « J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club et mes coéquipiers me manquent. Le football me manque vraiment ! »

