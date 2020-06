PSG : rebondissement dans le dossier Tanguy Kouassi

false

Alors qu’il est annoncé depuis des semaines à Leipzig, ou au Milan AC, le défenseur du PSG, Tanguy Kouassi, pourrait bel et bien signer à…Paris !

L’information est donnée ce soir par nos confrères du Parisien. Et tend à prouver que le dossier Tanguy Kouassi connaît un sacré rebondissement. En effet, alors que le défenseur parisien, apparu à plusieurs reprises dans le groupe de Thomas Tuchel, devait rejoindre le Milan AC, ou Leipzig, en fonction des rumeurs, il préférerait signer son premier contrat professionnel avec…le PSG !

On cite le quotidien francilien : « Au moment de prendre la décision finale, la balle est dans le camp de Tanguy Kouassi. Leipzig et l’AC Milan, les deux clubs les plus fréquemment cités, ne seraient plus en course. Selon plusieurs proches, son souhait est de rester à Paris. Charge à son clan de finaliser les discussions avec Leonardo(…)Il faut rester prudent quant à l’issue de cette longue partie de poker, mais le penchant du joueur pour le club de son cœur, clairement exprimé autour de lui, est une étape importante. »

Prudence, donc…