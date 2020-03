PSG : réunion décisive ce lundi pour Dortmund, le ministère penche pour le huis clos

true

La tenue de la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund, mercredi soir, reste encore incertaine. La journée de lundi devrait être décisive.

Dans le contexte d’épidémie de coronavirus qui paralyse l’Italie et qui s’étend désormais à la France, la tenue du match PSG – Borussia Dortmund semble incertaine. D’après l’Equipe, une réunion décisive aura lieu demain au ministère des Sports.

Celle-ci fait suite à la décision du gouvernement d’interdire désormais les rassemblements de plus de 1000 personnes dans un espace confiné ou non. Concernant les manifestations sportives et notamment PSG – Dortmund ou encore France – Irlande, l’incertitude reste de mise.

La réunion, qui aura lieu en présence de l’Agence Nationale du Sport (ANS), la direction des sports (DS) et les comités nationaux olympique (CNOSF) et paralympique (CPSF) permettra d’y voir plus clair. Selon l’Equipe, le ministère pencherait plutôt pour un huis clos concernant PSG – Dortmund, mais le préfet aura le dernier mot sur le sujet.