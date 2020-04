PSG : Ronaldinho, C1, Fiorèse, Canal Plus…Coach Vahid envoie du lourd

true

Dans un entretien accordé au site culturepsg, Vahid Halilhodzic, est revenur sur certains détails alors qu’il entraînait l’équipe première. Instructif.

C’est une bonne initiative prise par le site spécialisé, culture PSG. Qui a effectué un retour précis sur la saison 2003-2004 du club parisien avec une interview de l’entraîneur de l’époque, Vahid Halilhodzic. On le sait, ce dernier a rarement la langue dans sa poche, ce qu’il a une nouvelle fois démontré. Et sur de nombreux sujets.

Ronaldinho

« Ma première question aux dirigeants fut : » Est-ce qu’on va garder Ronaldinho ? ». Ils m’ont dit : » Tu es le manager, c’est toi qui décide. » Dix jours plus tard, M. Meheut me convoque à Boulogne et me dit : « On va être obligé de le vendre, le budget prévisionnel de cette saison ne peut intégrer le salaire de Ronaldinho mais aussi … ceux de sa famille ». Là, j’ai découvert qu’il avait un contrat très farfelu. J’étais fâché et triste. J’avais eu une réunion de 3h avec Ronnie, il m’avait confirmé sa ferme volonté de rester ! Son frère et son entourage avaient déjà décidé pour lui et l’actionnaire voulait aussi une grosse rentrée d’argent pour combler la dette. »

Fabrice Fiorèse

« C’est un joueur que j’ai prolongé en fin de saison pour quatre ans avec une forte revalorisation. On comptait énormément sur lui et il vient nous demander son départ le dernier jour du mercato pour Marseille. C’est toujours une déception qu’un joueur veuille s’en aller, mais il était bien traité, il avait tellement progressé, il était aux portes de l’Equipe de France. Je l’ai vraiment mal pris. »

L’équipe actuelle

« Je ne veux pas passer pour un donneur de leçons, car c’est toujours simple de parler quand on est en dehors mais, pour moi, c’était le grand favori en Champions League. Encore plus si les matchs reprennent, Liverpool est éliminé, City ou le Real sont restés sur le carreau, plus que jamais Paris doit aller la chercher. Le PSG a le meilleur effectif du monde, cette équipe doit gagner la C1 et elle aurait dû faire une finale depuis quelques années déjà. »