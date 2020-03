true

On s’amuse comme on peut en cette période de confinement et chez les Van de Wiel, Madame se montre plutôt à l’aise avec ses pieds.

Rose Bertram, la compagne de Grégory van de Wiel, l’ancien défenseur du PSG, a fait un dribble de plus que le défenseur, pas peu fière de le dominer au PQ challenge.