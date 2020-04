PSG : Serge Aurier-Jérôme Rothen, le clash continue

true

Entre Jérôme Rothen et Serge Aurier, deux anciens joueurs du PSG, ce n’est pas le grand amour. La preuve lors de leur récent échange.

Pas vraiment la première fois que Serge Aurier, l’ancien défenseur du PSG et actuellement à Tottenham, provoque le buzz. Cette fois, néanmoins, le latéral droit ne fait que répondre aux critiques de l’ancien footballeur, devenu consultant, Jérôme Rothen. Ce dernier, qui opère sur RMC et qui se doit donc de faire aussi souvent que possible le buzz, n’a guère apprécié les envies de retour au PSG d’Aurier (« J’aimerais bien finir à Paris, car c’est mon club de cœur »).

« Qu’il arrête de nous vendre du rêve en faisant semblant de dire que c’est le club de son cœur »

Avec les propos suivants. « Quand il insulte l’entraîneur, le club, ses coéquipiers, il n’y a plus d’histoire de club de cœur. Si c’est le club de ton cœur, tu ne fais pas ce que tu as fait. Point final. Qu’il arrête de nous vendre du rêve, du moins aux supporters, en faisant semblant de dire que c’est le club de son cœur. Quand t’y étais, tu n’as pas été exemplaire. Basta, c’est fini pour toi. T’as gagné des titres à Paris, t’es parti à Tottenham. A l’arrivée, le niveau qu’il a à Tottenham n’a jamais été celui qu’il avait au début au PSG. Il est sur la pente descendante. On arrête là. »

Forcément, la réponse d’Aurier a été rapide sur son compte Instagram. Et plutôt musclée. « Si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement. »