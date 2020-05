PSG : Sergio Rico, Neto, Areola…le mercato des gardiens a débuté

false

Selon Mundo Deportivo, le mercato des gardiens de buts va bientôt toucher le FC Barcelone, le PSG et les Gunners d’Arsenal. Du mouvement en perspective.

Faute de jeu, et de buts, l’actualité foot tourne principalement autour des transferts. Et de ce fameux mercato d’été, pas encore commencé, qui préoccupe la majeure partie des média européens. C’est notamment le cas en Espagne, et plus précisément avec le FC Barcelone.

Dans sa dernière édition, El Mundo Deportivo se penche sur le dossier des gardiens au sein du club catalan. Expliquant notamment que l’actuel gardien remplaçant du Barça, Neto, serait poussé vers la sortie. Et, comme souvent, c’est à cet instant qu’apparaît le PSG puisque le quotidien explique que le portier Italo-brésilien pourrait rejoindre Paris, Leonardo et consorts ne conservant pas Sergio Rico.

Areola vers Arsenal

Attention, car la boucle doit être logiquement bouclée…, le PSG ne retrouvera pas Alphonse Areola la saison prochaine. Prêté ces derniers mois au Real Madrid, le Français, lui, prendrait la direction d’Arsenal.