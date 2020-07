PSG : ses adieux, ses souvenirs, son émotion…Thiago Silva en larmes

false

Pour son dernier match au Parc des Princes, avec le maillot du PSG, le défenseur brésilien Thiago Silva n’a pu cacher son émotion.

C’était ce soir son tout dernier match au Parc des Princes. Lui qui tentera avec le PSG, dans les prochains jours, de décrocher deux Coupes nationales de plus, face à l’ASSE et l’OL, ainsi qu’une Ligue des Champions lors du final 8 prévu à Lisbonne au mois d’août.

On parle ici, et vous l’aurez compris, du défenseur brésilien, Thiago Silva, qui, au micro de beIN Sports, n’a pas caché son émotion. Bien au contraire.

« Mes enfants ont grandi en France. J’ai moi-même grandi ici, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. »

« C’est beaucoup d’émotion. Ce n’est pas encore fini. On a encore beaucoup de choses à faire. Il reste trois coupes à aller chercher. C’est pour ça qu’il faut continuer à travailler. J’espère que je vais sortir par la grande porte. C’est mon objectif. Mon meilleur souvenir ? Je crois que c’est le premier match ici au Parc. C’était inoubliable tout comme le but à Chelsea qui nous qualifie, en Ligue des champions. J’espère que de tels moments vont se reproduire. Je n’imaginais pas rester huit ans ici, c’est beaucoup. Mes enfants ont grandi en France. J’ai moi-même grandi ici, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Le respect que le club m’a donné, c’est la chose la plus importante. »