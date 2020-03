PSG : Thiago Silva et Neymar critiqués par un compatriote pour leur retour au Brésil

true

Le joueur du FC Séville Fernando a expliqué qu’il ne comprenait pas les choix de Thiago Silva et Neymar (PSG) de retourner au Brésil pendant la crise.

Le départ de Neymar et Thiago Silva au Brésil en pleine crise sanitaire a charrié son lot de critiques. De France, essentiellement. Un Marquinhos, par exemple, a préféré rester à Paris mais il a compris le choix de ses compatriotes. Fernando (FC Séville), lui, s’est montré beaucoup plus cash au moment de commenter le choix des deux stars du PSG.

« Je rejette totalement l’idée de rentrer au Brésil. Selon moi, je suis plus en sécurité ici (en Espagne, ndlr). De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera aussi cette situation. »

« Au Brésil, ils dévalorisent cela, ils continuent de se rendre sur les plages, ils ne se confinent pas. J’ai dit à ma famille que je suis inquiet et il y a une grande probabilité que la situation soit aussi grave qu’en Espagne prochainement. »