PSG : Thomas Tuchel formule une étrange requête pour gérer son effectif

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, n’est visiblement pas satisfait par l’enchaînement des rencontres, et l’a fait savoir ce vendredi.

Alors que l’année 2019 va se terminer pour le PSG avec la réception d’Amiens, le mois de janvier s’annonce d’ores et déjà corsé avec les quarts de finale de Coupe de la Ligue, la Ligue 1 et la Coupe de France.

Dans ce mois précédent la reprise de la Ligue des champions, Thomas Tuchel va donc devoir gérer ses hommes. Et visiblement agacé d’un calendrier trop fourni, le coach parisien a une drôle d’idée. « Les 30 gars qui ont joué l’ont mérité. On a une bonne qualité dans le groupe. Mais on joue trop ! 20 équipes en L1, deux coupes, la Ligue des champions, des tournois sans arrêt… c’est beaucoup ! Liverpool a joué deux matches en deux jours. Aston Villa a joué contre l’équipe B de Liverpool ! Si on veut des matches de qualité avec des joueurs qui ne sont pas blessés, il faut plus de possibilités de changements dans un match. Cela pour gérer les temps de jeu. On a seulement trois remplacements, il pourrait y en avoir 5 pour protéger les joueurs. Il y aurait beaucoup d’avantages. Il y a trop de matches pour être motivé et dans l’intensité », a estimé l’entraîneur allemand.

A partir de la saison prochaine, la donne sera déjà différente, puisque la Coupe de la Ligue va disparaître et devrait donc alléger le calendrier parisien. Reste à savoir si Thomas Tuchel sera encore là pour en profiter.