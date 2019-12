PSG : Tuchel et son staff auraient manqué de respect à Cavani 

false

Frédéric Piquionne estime que le PSG a suffisamment manqué de respect à Edinson Cavani (32 ans) pour légitimer son envie de s’engager à l’Atlético Madrid dès le mercato hivernal.

Edinson Cavani pourrait quitter le PSG cet hiver. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG serait tombé d’accord avec l’Atlético Madrid sur un contrat portant sur trois ans, même si le timing de son départ reste encore sibyllin. En janvier 2020 contre une indemnité de départ ou l’été prochain gratuitement ?

Frédéric Piquionne ne connaît pas la réponse mais estime que Cavani ne peut pas quitter le PSG par la petite porte, lui qui n’a jamais bougé un cil malgré ses mises à l’écart récurrentes. « Je pense que Thomas Tuchel et le staff ont manqué de respect à Cavani, a-t-il pesté au micro de RMC Sport. Il y a des matchs, après être revenu de blessure, où il aurait pu rentrer. Il aurait même pu être titulaire. Je pense que c’est cela qui a poussé Cavani et son entourage à se dire « il faut que je parte ». A mon avis, ses dernières blessures sont plus dans la tête qu’autre chose. Il a déjà joué blessé. La fracture est vraiment consommée. »

Le match contre le FC Nantes de trop ?

La goutte qui aurait fait déborder le vase serait même datée, pour Piquionne. « Le manque de respect qui me vient en tête, c’est le match contre Nantes (le 4 décembre, ndlr), a-t-il poursuivi. Cavani s’est échauffé pendant toute la mi-temps et il n’est rentré qu’à la 87e minute. C’était abusé. Normalement, il doit être titulaire pour ce match si tu veux qu’il revienne au top… Si j’étais à sa place, je partirais car à Madrid, j’ai un coach, Diego Simeone, qui me veut et qui veut me faire jouer. Il ne peut plus rester sur le banc autant, c’est impossible. »