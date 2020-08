PSG : Tuchel ne prend aucun risque avant l’Atalanta Bergame, la preuve

true

A quelques jours de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, ne souhaite prendre aucun risque avec son effectif.

Le PSG, à quelques jours de son quart de finale tant attendu en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame, poursuit sa préparation estivale. Et de toute évidence, Thomas Tuchel, sans doute inquiet face aux pépins physiques de certains de ses joueurs, a tranché dans le vif avant la venue de Sochaux, ce soir en amical au Parc des Princes (19 heures).

On savait, depuis la finale de la Coupe de la Ligue remportée contre l’OL, que Thiago Silva, Marquinhos et Kehrer seraient dispensés de terrain face à la formation de Ligue 2. On vient tout juste d’apprendre que Neymar, Icardi, Kimpembe et Di Maria . étaient également préservés. Il en sera bien entendu de même pour Kylian Mbappé, l’attaquant parisien poursuivant sa rééducation après sa blessure à la cheville face à l’ASSE en finale de la Coupe de France.

Le match amical au Parc des Princes, ce soir, se tiendra, pour rappel, à huis clos.