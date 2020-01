PSG : Tuchel, sa communication et ses défenseurs se font allumer

true

Comme l’a froidement fait remarquer Thomas Tuchel après le 3-3 de dimanche contre l’AS Monaco, il suffit d’un match pour que tout soit remis en cause au PSG. Une vérité qui s’applique à l’ensemble des clubs français, encensés puis incendiés par les médias en un rien de temps. Rolland Courbis n’échappe pas à la règle, le consultant de RMC ayant tiré à vue sur l’Allemand et sa communication.

“Je trouve Tuchel très mauvais dans sa manière de s’expliquer sur son schéma tactique en prévision de Dortmund. Simplement, il y aura une formule à trois milieux, et une formule à quatre attaquants. Je trouve en effet que le PSG possède quatre attaquants dont il est difficile de se passer. On peut démarrer un match avec une formule, et le terminer avec une autre. »

« Quand je vois l’énergie dépensée par Tuchel après le match contre Monaco, je suis inquiet pour Dortmund. Je pense finalement que Dortmund est peut-être le pire adversaire possible pour le PSG et Tuchel. On critique les quatre de devant, mais face à Monaco il faut aussi pointer du doigt les six autres.”