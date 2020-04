PSG : Tuchel sait comment piétiner l’ASSE et l’OL en finales

true

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel assure qu’il avait défini un plan pour contrer le Borussia dès le retour de Dortmund à l’aller ! Cela pourrait servir si la saison reprend.

Thomas Tuchel ne donne pas tous les gages de sécurité sur le plan tactique. Lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions à Dortmund, l’entraîneur du PSG s’était par exemple manqué en alignant une défense à 5 malmenée par le seul Erling Haaland (1-2). Cet échec cuisant lui a rapidement fait comprendre qu’il faudrait changer son fusil d’épaule au match retour au Parc des Princes. La réflexion de Tuchel a été un franc succès puisque le PSG n’a fait qu’une bouchée du Borussia (2-0) et s’est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Tuchel s’en félicite aujourd’hui encore.

« J’avais un plan après le match à Dortmund. Dans l’avion j’ai créé un plan pour le retour et on est resté là-dessus, a expliqué Tuchel à beIN Sports. Ce n’était pas facile, mais je voyais que l’équipe voulait montrer qu’elle pouvait gagner au Parc des Princes. Il y a aussi eu avant le match, dans le bus, avec les supporters. L’atmosphère était très spéciale. Il y avait la musique, les chants. »

« Montrer des images de cette soirée pour retrouver l’esprit »

Au-delà de l’ambiance particulière qui a enveloppée cette rencontre à huis clos, le coach du PSG savoure sa victoire tactique sur Lucien Favre. Il pourrait s’en servir si la saison reprend… « On a joué une première mi-temps très offensive. On a eu des occasions, on a contrôlé le match, a-t-il poursuivi. C’était une performance très solide. Les efforts défensifs de Neymar ? Il est toujours la clef. Il est toujours fiable dans les matches importants, il prend ses responsabilités. On a joué très courageux, ensemble, serrés, cela a été très fort. La fin de match ? On veut utiliser ce match et des émotions comme ça pour continuer. Il faudra peut-être montrer des images de cette soirée pour retrouver l’esprit. On a deux finales à jouer (ndlr : contre l’ASSE en Coupe de France et l’OL en Coupe de la Ligue), les quarts de finale de la Ligue des champions. »