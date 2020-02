PSG : Tuchel seul visé par les attaques de Neymar ?

true

En manque de rythme sur le terrain de Dortmund hier soir, même s’il a marqué, Neymar a été beaucoup plus en verve après coup devant les médias : « C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l’ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin ».

Si l’attaquant brésilien a pris grand soin de ne cibler personne, histoire d’éviter des sanctions ou d’accentuer la polémique, il ne ferait pas de doute que c’est bien Thomas Tuchel qui est dans son collimateur. Selon les informations de Soccer Link, Neymar et le physiothérapeute du PSG, Bruno Mazzotti, estimaient que la rentrée de l’attaquant était possible pour le choc contre Lyon le 9 février.

Sans doute désireux de préserver son joyau et d’éviter une rechute ou une grosse blessure qui aurait fait jaser, le technicien allemand a pris un risque qui se retourne contre lui aujourd’hui. Mais tout sera oublié en cas de qualification au retour…