PSG : un absent de taille côté Atalanta ?

Si Kylian Mbappé devrait être forfait pour le ¼ de finale de Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta, Josip Ilicic pourrait lui aussi manquer à l’appel.

Le PSG l’a annoncé ce lundi : touché contre l’ASSE en finale de Coupe de France vendredi dernier, Kylian Mbappé sera absent trois semaines. Forfait pour la finale de Coupe de la Ligue vendredi contre Lyon, le champion du monde pourrait rater le ¼ de finale de C1 qui opposera le PSG à l’Atalanta Bergame.

Ilicic encore absent demain contre Parme

Mais côté italien, une absence de taille pourrait aussi se profiler. : celle de Josip Ilicic. En effet, le Slovène a raté les quatre derniers matchs de Serie A, depuis le match nul contre la Juventus (2-2), et les raisons de cette absence ne sont pas vraiment connues. Ilicic jouait déjà beaucoup moins depuis la reprise du Calcio, et depuis le 11 juin il n’est même plus dans le groupe. Il sera une fois de plus absent ce mardi face à Parme.

Même si l’absence de Josip Ilicic serait un vrai handicap pour l’Atalanta, trois joueurs ont dépassé les 15 buts en Serie A avec Duvan Zapata (18) et Luis Muriel (18) et donc Ilicic (15), tous trois alimentés par leur capitaine, l’excellent argentin Papu Gomez qui atteint les 16 passes décisives.