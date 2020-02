PSG : un ancien donne la recette pour museler Haaland (Dortmund)

true

La façon dont le PSG s’est fait dominer par le Borussia Dortmund (1-2) mardi a énervé bon nombre d’observateurs. C’est qu’une fois encore, les champions de France, dans leur fauteuil en Ligue 1, ne parviennent pas à hausser leur niveau de jeu ni à mettre suffisamment d’intensité dans les débats dès qu’ils évoluent en C1. Or, pour l’ancien défenseur Eric Rabesandratana, ce sera la seule façon de réussir à renverser le BvB au Parc.

“Ça a été mieux que ce que je pensais concernant Thiago Silva à Dortmund !, a commenté Rabesandratana sur France Bleue. Ça n’a pas empêché Haaland de marquer deux buts. Mais le seul moment où on peut dire qu’il est un petit peu coupable, c’est parce qu’il est un poil en retard sur le 2e but. Mais c’est la tendance de toute l’équipe sur ce but-là. Les milieux se laissent éliminer en deux passes. »

« A son poste, est-ce important de marquer son territoire ? Oui, c’est important. C’est sûr que là, contre un jeune comme Haaland, tu dois lui mettre la pression beaucoup plus que ça. Mais là, ce n’est pas que Silva. Ce sont tous les défenseurs. On était en dedans par rapport à l’agressivité. Can et Witsel ont été meilleurs que Gueye ou Verratti parce qu’ils ont mis des coups et ils ont pris l’ascendant psychologique.”