PSG : un cadre du vestiaire démonte une idée reçue sur Neymar

Membre du vestiaire du PSG, Ander Herrera a cassé quelques idées reçues sur l’implication de Neymar Jr à Paris. Pour lui, c’est un leader.

S’il s’exprime relativement peu dans les médias, Ander Herrera est sans doute – avec Thomas Meunier et Kylian Mbappé – l’un des joueurs du Paris Saint-Germain les plus intéressants à écouter. A l’occasion d’un entretien à Olivier Tallaron pour Canal+, le milieu de terrain espagnol est revenu sur les coulisses de la qualification face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-0).

Revenant sur la préparation du match face aux Allemands, l’ancien joueur de Manchester United a évoqué la mise en autarcie du groupe après le match aller…

Ainsi que les chambrages à l’issue de la victoire au Parc des Princes : « Après le match aller, on a parlé ensemble. On a dit qu’on ne devait pas parler, qu’on devait travailler, ne pas mettre de photos, ne pas mettre de messages sur Instagram. On s’est dit qu’on devait jouer le match et ne penser seulement qu’au jour du match. Je pense que c’est pour ça que certains joueurs ont fait ça après le match (chambrer les joueurs de Dortmund, NDLR). Je ne l’ai pas fait, parce que je ne pensais pas à cela ».

Ander Herrera a également fait voler en éclats une idée reçue concernant l’implication de Neymar à Paris : « Neymar a fait beaucoup pour le groupe durant cette période de deux ou trois semaines. On a décrété l’union sacrée chez Neymar. Il a été très très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Quand j’ai vu quelques journalistes dire que Neymar ne pensait pas au PSG, j’ai vu ce qu’il a fait durant cette période. C’était incroyable (…) Un joueur de qualité mondiale qui donne ça, ça veut dire qu’il pense beaucoup au groupe et au collectif ».