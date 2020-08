PSG : un come-back à Paris, Neymar… Maxwell sort du silence !

true

Parti du PSG il y a un an, Maxwell a fait part de son envie de revenir dans l’organigramme. L’ancien coordinateur sportif francilien est également content de l’adaptation de Neymar.

Coordinateur sportif du PSG entre 2017 et 2019, Maxwell assistait Antero Henrique à l’époque. Après cette expérience compliquée, l’ancien latéral gauche avait fait le choix de rentrer au Brésil. Dans un entretien au « Parisien », il a donné de ses nouvelles.

« Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir »

Au PSG, Maxwell a vraiment eu une année difficile : « Parce que je sortais d’un vestiaire où j’avais des partenaires, des amis et là je connaissais la stratégie du club vis-à-vis de chaque cas individuel. Lucas ça a été difficile à vivre, mais pas seulement, Pastore aussi, Blaise (Matuidi) également. Ce sont des garçons auxquels j’étais très attaché. C’était dur, mais c’était une manière d’apprendre, de m’adapter à mon nouveau rôle ».

Malgré tout, il n’est pas découragé et un retour à Paris est possible : « Je veux continuer à travailler dans l’administration du football, et vivre des projets différents. Je suis parti pour être avec mes enfants au Brésil, mais l’objectif est de poursuivre dans le monde du foot. J’espère revenir à Paris car je suis très attaché au PSG. Aujourd’hui, je le représente comme ambassadeur au Brésil, mais un jour j’espère y retravailler. Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir. Après cela dépend du club, si je suis utile ou pas ».

Content de voir Neymar enfin heureux à Paris

Largement impliqué dans la signature de Neymar dans la Capitale en 2017 (« Je me suis servi de ma proximité avec Neymar pour lui expliquer le projet sportif du club et quel rôle il y jouerait »), l’ancien défenseur international auriverde est heureux de voir son compatriote se plaire enfin à Paris : « Je prends des nouvelles personnelles et de sa famille, car je m’entendais bien avec son entourage. En ce moment, je sens qu’il est content ».