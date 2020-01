PSG : un consultant s’emporte contre l’hygiène de vie des stars parisiennes

true

Vendredi soir, les stars du PSG ont assisté au match de NBA délocalisé à Paris entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. Chose normale puisque Michael Jordan, qui sponsorise le club de la capitale, était présent en tant que président de Charlotte et que la partie était retransmise par beIN, dont le patron est celui du PSG. Bref, le mélange des joueurs rendait inévitable la présence de Mbappé, Neymar et compagnie.

Mais cela n’a pas plu du tout à Willy Sagnol. Sur RMC, l’ancien défenseur qui a passé une décennie dans la rigoureuse Allemagne n’a pas compris cette sortie nocturne à ce moment-là de la saison. « Paris est censé être un grand club avec des moyens colossaux et des ambitions démesurées. Ils devraient avoir Dortmund dans leur tête. »

« Tout n’est pas fait pour que club pense au 8e de finale contre Dortmund. Le coach se plaint que les joueurs se couchent trop tard et ils vont voir un match de NBA jusqu’à minuit. Mais on est où ? Cela fait 7 ans que ça dure avec leurs blessures. C’est jamais grave au PSG, jamais. Leur corps, c’est leur outil de travail. Ce qui est important dans le foot, ce sont les petits détails. »