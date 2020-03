PSG : un documentaire sur Paris…co-produit par le club

true

Le PSG va bientôt être présent sur le petit écran. Au travers d’un documentaire qui lui est consacré et qui sera diffusé sur Amazon.

Ce n’est pas une nouveauté. Mais montre que les clubs de football commencent sérieusement à intéresser le petit écran. Car après le sublime documentaire sur les Anglais de Sunderland (Netflix), voici que le PSG aura droit, également, à son doc. Et cette fois sur Amazon.

En effet, et c’est Capa qui en a fait l’annonce, un programme, en quatre épisodes, arrive à l’occasion des 50 ans du Paris Saint-Germain. On y verra notamment les coulisses et les entraînements au quotidien.