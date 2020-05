PSG : un ex Parisien au cœur d’un chantage à la sextape !

true

Retraité depuis bientôt un an, Ezequiel Lavezzi (ex-PSG) a fait l’objet d’un chantage à la sextape. Il a porté plainte.

Même à la retraite, Ezequiel Lavezzi (ex-PSG, 35 ans) continue de faire parler de lui pour des histoires extrasportives. Six ans après la diffusion de photos volées en pleins ébats, cinq ans après qu’une de ses conquêtes se vengent en balançant des photos du joueur en string, « Pocho » se retrouve à nouveau au cœur d’une histoire grivoise… Cette fois-ci pour un chantage à la sextape.

Retiré des terrains depuis un an et son départ du China Hebei Fortune, Ezequiel Lavezzi aurait fait l’objet d’une tentative d’extorsion de fonds selon « La Nacion », certains individus lui réclamant 4 600€ pour ne pas dévoiler des photos et vidéos de ses ébats sexuels.

Loin de se démonter, l’ex-buteur du PSG a porté plainte au parquet de Buenos Aires. Actuellement en quarantaine sur l’île antillaise de Saint-Barthélemy, Lavezzi s’est rangé aux côtés de la belle brésilienne Natalia Borgnes après avoir longtemps partagé la vie de la pimpante Yanina Screpante.