PSG : un laboratoire assumé par Tuchel… y compris face à l’OL ?

Et si les matchs du PSG d’ici au match retour face au Borussia Dortmund n’étaient que des tests avant le grand rendez-vous ? Lors de la réception de Dijon, c’est en tout cas l’impression qui a filtré, notamment dans sa gestion de Marquinhos ballotté entre la défense et le milieu de terrain.

D’ailleurs, le Brésilien lui-même a confié après la rencontre que l’heure était aux tests pour le coach allemand. « Le coach est en train de tester un peu pour voir comment on va se positionner, comment on va jouer. J’ai commencé au milieu puis j’ai fini en défense centrale avec Leo (Paredes) au milieu. C’est le moment pour faire des tests pour voir comment on va jouer ce match important contre Dortmund. »

En point d’orgue de ce grand laboratoire, la réception de l’OL en demi-finale de Coupe de France semble donc sonner comme une répétition générale. « Le match contre Lyon va déjà nous donner beaucoup de réponses. Petit à petit, on va monter en puissance. Le match important, c’est le 11 mars, mais il ne faut pas oublier les rencontres avant. On peut tester, voir des choses pour arriver en bonne santé et dans le bon rythme pour ce 8e de finale retour. »