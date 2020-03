PSG : un nouveau clan se serait formé en prévision de Dortmund

true

Le PSG n’aura pas de répétition générale. Hier, la préfecture du Bas-Rhin a reporté le match de la Meinau face au RC Strasbourg (17h30) en raison des risques liés à l’épidémie de coronavirus. Ce report va rajouter un problème de plus au puzzle de Thomas Tuchel, qui va devoir gérer le manque de compétition, d’intensité et de rythme avant de recevoir le Borussia Dortmund mercredi en C1 (21h).

Nouvelle absence d’A. Diallo dans le groupe parisien. Le joueur est 100% apte. T. Kouassi est passé devant dans la tête de Tuchel #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 6, 2020

En prévision de cette rencontre au sommet (1-2 à l’aller), Tuchel « joue les funambules », selon Le Parisien du jour en référence à ses nombreux changements du moment (Kouassi, Kehrer, Cavani).

Ceux-ci troubleraient les joueurs eux-mêmes. « Un entraîneur ne peut pas s’entendre avec tout le monde, rappelle le proche d’un joueur dans le quotidien francilien. Mais son management n’est pas toujours compréhensible. Le cas le plus parlant cette saison est celui de Paredes en Ligue des champions. Il n’a presque pas joué et, aujourd’hui, le PSG en aurait bien besoin pour Dortmund. Bon courage pour le garder motivé… »

Le cas Diallo interpelle au sein du PSG

Le management de Tuchel serait tellement perturbant pour les joueurs du PSG qu’un clan entre titulaires et remplaçants se serait formé récemment. « C’est l’histoire du foot : les remplaçants sont mécontents quand les titulaires sont heureux. Mais, cette saison, la fracture entre les deux semble plus grande que l’an passé », estime un intime du vestiaire. Le cas Abdou Diallo, pas prévu face au RC Strasbourg et resté en tribunes mercredi contre l’OL est ainsi qualifié d’« étonnant » jusque dans les couloirs du club.