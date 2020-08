PSG : un physiothérapeute mondialement connu assure que Mbappé jouera contre l’Atalanta

false

Les supporters du PSG s’en souviennent certainement encore : en 2015, juste avant d’affronter le FC Barcelone en quarts de finale de la Champions League, David Luiz s’était fait une grosse entorse à une cheville. Le défenseur brésilien avait alors consulté son compatriote, le physiothérapeute Eduardo Santos, qui l’avait retapé en moins de quinze jours. Personnage aux méthodes contestées en France, ce praticien travaillant actuellement pour le Shangai SIPG est catégorique : Kylian Mbappé jouera face à l’Atalanta Bergame.

« Une blessure de cette nature, j’en ai géré plusieurs dans ma carrière, a-t-il déclaré à Foot Mercato. Je me souviens par exemple de Mauricio, milieu brésilien du Zenit, qui avait une entorse de grade 3 de la cheville, avec un œdème, avec des ligaments touchés. Il a joué douze jours plus tard. Je me souviens d’Axel Witsel, aujourd’hui à Dortmund. À l’époque du Zenit, il s’était blessé avant un 8e de finale de Ligue des champions contre Benfica, une entorse du même type que celle de Mbappé. Le pronostic d’un département médical « normal » serait de 4 à 5 semaines. Il a joué contre Benfica 10 jours après. Une personne normale n’a pas le temps de se faire des soins. Si elle se fait une entorse de la cheville, qu’elle effectue une heure de soins par jour, trois fois par semaine, cela lui prendra minimum quatre semaines pour revenir. Un athlète est à disposition du service médical toute la journée. Il peut faire des soins le matin, l’après-midi et même le soir. »

« Cela me surprendrait vraiment que Mbappé, vu son importance et sa blessure, ne joue pas le 12 août. Je ne sais pas comment travaille le département médical du Paris SG, je ne connais pas leurs méthodes et je ne veux pas porter de jugement. Je dis juste que, s’il était ici, suivi par mon service, il jouerait à coup sûr le 12 août. Cela ne m’est pas arrivé une, mais plusieurs fois de traiter des blessures de cette nature. Il y a largement le temps. Je n’ai aucun doute. Avec un tel athlète, il y a trois voire quatre séances de soins par jour. C’est beaucoup, on parle de deux semaines et demie. Pour une personne normale, le pronostic est de quatre semaines minimum. Pour un joueur, dix jours peuvent suffire pour qu’il soit prêt à jouer. »