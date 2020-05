PSG : Unai Emery remue le couteau de la remontada dans la plaie et cible un joueur

true

L’ancien entraîneur du PSG regrette de ne pas avoir sorti un joueur, accusé de s’être caché, lors de la remontada (1-6) à Barcelone en 2017.

Sans emploi depuis son renvoi d’Arsenal cet hiver, Unai Emery est très présent dans les médias espagnols. Et, forcément, l’entraîneur basque revient sur l’un des grands moments (négatifs) de sa carrière : la fameuse remontada du 8 mars 2017. Après avoir déjà critiqué Thiago Silva, il a cette fois, au cours d’un entretien publié sur Goal, ciblé un autre joueur du PSG, accusé de s’être caché ce soir-là face au FC Barcelone (1-6).

“L’autre jour, j’ai regardé le match à nouveau parce que je suis tombé dessus alors que j’étais en train de zapper. Je l’ai vu de la 50e à la 82e minute. Nous étions menés 3-0, nous avons marqué le 3-1 et nous avions un face-à-face avec Cavani pour faire le 3-2 ; un pénalty très clair sur Di Maria qui n’est pas sifflé ; et à la 82e minute, Di Maria fait une faute sur Neymar qui amène le but. C’est à ce moment que j’ai arrêté de regarder. »

« Pendant cette partie du match, j’ai vu qu’un de nos joueurs importants – qui avait eu des problèmes de blessures pendant la saison – se cachait derrière le résultat. Peut-être que je le remplacerais maintenant. » Voulait-il parler de Marco Verratti ?