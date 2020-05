PSG : une concurrence inattendue pour Mbappé dans sa quête des sommets

true

Pour un ancien coéquipier, le prodige de Manchester United Marcus Rashford a toutes les qualités pour rivaliser un jour Kylian Mbappé.

Destiné aux sommets du football mondial, Kylian Mbappé les a déjà atteints avec l’équipe de France. En club, il devra certainement attendre de rejoindre l’un des monstres continentaux comme le Real Madrid. Au niveau individuel, le Ballon d’Or se rapprochera quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront raccroché les crampons.

Mais attention : selon le défenseur italien Matteo Darmian, le Français pourrait voir arriver d’Angleterre une sacrée concurrence pour le BO en la personne de… Marcus Rashford. Le latéral, qui a joué avec l’attaquant à Manchester United, s’est dithyrambique à son sujet dans les colonnes du Guardian.

« S’il continue de travailler comme il l’a fait jusqu’à présent, il peut être un potentiel vainqueur du Ballon d’Or. J’en suis convaincu. Il m’a le plus impressionné que tous les joueurs de United et il est très jeune et peut encore s’améliorer. Pour moi, il peut atteindre le niveau de Kylian Mbappe et concourir pour le Ballon d’Or pendant des années. »