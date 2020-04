PSG : une première signature imminente avant le Mercato ?

L’information est à prendre avec des pincettes. Mais a au moins le mérite d’être un vieux dossier puisque le nom d’Alex Telles est souvent évoqué au PSG. Cette fois, promis juré, ce serait du sérieux et il se pourrait même que le dossier soit finalisé dans les tous prochains jours.

En effet, d’après le quotidien de Porto Alegre Zero Hora, le Brésilien, latéral gauche du FC Porto, se rapproche à grands pas. Extrait, retranscrit par Sport 24. « Les négociations ont avancé ces derniers jours et pourraient aboutir prochainement. »

Toujours selon le média, l’opération pourrait être bouclée aux alentours de 25 millions d’euros.

[Transfer] Negotiations between the #PSG and #FCPorto over Alex #Telles would have accelerated in recent days. • “A transfer should even be concluded soon” against a fee of between 20 and 25M€. 🇧🇷🔴🔵 (@EsportesGZH)

— InsideParisien • PSG (@InsideParisien) April 19, 2020