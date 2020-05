PSG : une révélation très surprenante pour le Mercato

De toute évidence, l’attaquant du PSG, Eric Choupo-Moting, ne fait pas vraiment partie des priorités de Leonardo, le directeur sportif du club, alors que le Mercato d’été se profile à l’horizon. Le Camerounais, qui n’est guère une solution de choix pour son entraîneur, Thomas Tuchel, devait donc se trouver un nouvelle destination au cours des prochaines semaines, lui qui arrive en fin de contrat.

Seulement voilà, et si l’on se fie aux informations du bien renseigné journaliste italien, Nicolo Schira, Choupo-Moting pourrait en réalité prolonger au sein du Paris Saint-Germain ! Pour rappel, le joueur a disputé 761 minutes avec le maillot parisien cette saison…

#PSG are ready to trigger Eric #ChoupoMoting‘s contract extension. He’s going to sign until June 2021. #transfers

