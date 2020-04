PSG : Verratti donne de ses nouvelles et salue les héros

false

Interrogé par le site officiel du PSG, le milieu de terrain italien, Marco Verratti, a tenu à rendre hommage au personnel hospitalier.

Au même titre que tous les footballeurs professionnels, Marco Verratti et Thiago Silva, du PSG, sont à l’heure actuelle confinés. Et donnent de temps à autre de leurs nouvelles. C’est le cas du milieu de terrain italien qui, pour le compte du site officiel du club parisien, a accepté de raconter son quotidien.

« Je travaille tous les jours. Je pense même que j’en fais plus que ce que je faisais avant. Car avant avec les matches, on n’avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner, ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là, j’en profite pour faire un peu de tout. Pour travailler la force et des choses plus tranquilles. Je travaille mentalement aussi, parce qu’on est habitué à faire du sport. »

« On applaudit des gens qui sont des héros en ce moment parce qu’ils travaillent 12, 15, 18 heures par jour »

Avant d’évoquer le personnel médical et d’adresser un vibrant coup de chapeau à tous ceux qui ouvrent dans les hôpitaux. « Aujourd’hui, on est tous égaux, on a tous une grande responsabilité. En Italie comme en France, nous sommes des nations très unies dans les moments difficiles. J’applaudis tous les soirs à 20 heures avec les enfants sur la terrasse. C’est un moment un peu émouvant. On applaudit des gens qui sont des héros en ce moment parce qu’ils travaillent 12, 15, 18 heures par jour. Ils se mettent aussi en danger souvent, ils mettent leur famille en danger parce que quand ils rentrent chez eux ils sont en contact avec leurs enfants ou leurs parents. Ils font un travail magnifique. »