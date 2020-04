PSG : Verratti explique ce qui a fait la différence contre Dortmund

true

Même s’il était suspendu pour le match retour contre Dortmund, Marco Verratti a bien vu le changement d’attitude du PSG par rapport à l’aller.

Marco Verratti était titulaire lors du match aller des 8es de finale de la Champions League perdu à Dortmund (1-2) et suspendu au retour (2-0). Mais il a vécu de l’intérieur le changement d’attitude de son équipe ayant conduit à une qualification méritée. Il l’a expliqué sur la chaîne Youtube du PSG.

« C’est un peu compliqué des fois à Paris. Quand on perd un match, il y a beaucoup de pessimisme autour. En championnat, on est habitué à beaucoup gagner, alors on attend énormément en Ligue des champions. Mais c’est une compétition très difficile. Il faut toujours avoir la tête pleine de confiance, parce que tu rencontres les meilleurs joueurs et équipes d’Europe. Surtout quand tu arrives en 8e de finale. »

✊❤️💙 #PSGengagé Poursuivons la mobilisation avec la @FondationPSG grâce à une chaine de solidarité : la plateforme d’appel aux dons Le @PSG_inside rassemble sa communauté pour aider les soignants et les populations les plus vulnérables ⬇️ Pour faire un don ⬇️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2020

« Tout le monde est là et tout se joue sur 180 minutes. Il y a eu des doutes après l’aller comme si on avait tout perdu, comme si on avait perdu contre des gens qui n’avaient jamais joué au football. Alors que Dortmund, à la maison, c’est une équipe très forte. Il y a eu le sentiment que l’on n’était pas là, cela nous a donné de la force pour la suite. On a beaucoup travaillé, le coach a fait une super préparation et on s’est amélioré. Nous avons aussi la chance d’avoir nos supporters. Je n’étais pas là, mais j’ai entendu les gens dire que l’ambiance était incroyable. Cela donne le petit quelque chose en plus pour gagner. Contre Dortmund, on était convaincu qu’on allait passer et cela a aidé.”