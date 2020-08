PSG : Verratti, Mbappé et Kehrer face à l’Atalanta ? Les dernières nouvelles

true

A quelques jours de son quart de finale de C1 face à l’Atalanta Bergame, le PSG a toujours de gros doutes sur Marco Verratti et Kylian Mbappé.

Le PSG a engagé une course contre-la-montre. Et risque fort, pourtant, de ne pas être à temps face à l’Atalanta Bergame la semaine prochaine. Plus que quelques jours, en effet, pour que Thomas Tuchel puisse disposer de deux joueurs majeurs afin de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Au regard des informations données ce matin, par l’Equipe, on doute que l’entraîneur allemand soit un homme heureux. Marco Verratti, touché au mollet à l’entraînement, passera dans la journée une échographie. Afin de voir si l’hématome a bien évolué ou non. Seule certitude, sa présence face à l’Atalanta est impensable et le staff parisien tente surtout de se battre pour sa présence lors d’une éventuelle demi-finale, prévue le 18 août. Au sujet de Kylian Mbappé, la tendance est claire : le champion du monde pourrait s’asseoir sur le banc de touche face aux Italiens. Mais sans doute pas débuter. Il continuera ses innombrables exercices dès demain à Faro, au Portugal, afin d’offrir quelques réponses au staff médical.

Pour Thilo Kehrer, enfin, victime d’une fracture d’un os à l’oreille, il ne s’est pas entraîné depuis plusieurs jours. L’idée est la suivante : le ménager autant que possible pour qu’il puisse jouer face à Bergame. Son absence, conjuguée à celle des deux autres, serait pour le moins contrariante.