PSG : Wanda Nara, madame Icardi, fait une confession intime sur leur couple

false

Wanda Nara, la compagne de l’attaquant du PSG Mauro Icardi, n’a pas hésité à évoquer la vie intime de leur couple en Italie.

L’Italie le sait bien depuis des années, la France du football le découvre depuis quelques mois. Mauro Icardi et sa sulfureuse compagne Wanda Nara ne sont pas du genre discrets pour étaler leur vie au grand jour.

Et récemment, dans une interview au magazine La Republicca Delle Donne, la compagne du buteur du PSG s’est livrée… sur leur vie intime. Réagissant aux propos d’Antonio Conte sur les pratiques physiques avant les matchs, Wanda Nara a dévoilé leurs petits secrets. « Je ne sais pas quoi dire. On pourrait essayer de le faire avant le match, mais Mauro est très professionnel et avant de jouer, il ne fait rien ».

Et la compagne d’Icardi, qui est également son agent, a dévoilé une petite précision sur les rapports d’après-match… « Seulement (…) si ça s’est bien passé. Parce que si le match se passe mal, il ne veut même pas me regarder… » Heureusement que le PSG ne perd pas souvent depuis le début de saison…