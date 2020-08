RB Leipzig – PSG (0-3) : Tuchel, déjà tourné vers la finale, refuse de choisir entre le Bayern et l’OL

true

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, s’est confié au micro de RMC Sport après la qualification contre Leipzig (3-0).

Déjà débordant d’ambition avant la finale de dimanche, Thomas Tuchel a toutefois mis en avant l’état d’esprit de son PSG, avec une pensée pour les supporters.

Une finale, ça se gagne

« C’est incroyable ! Nous sommes ici pour jouer la finale, pour gagner. On a montré de la qualité, de la faim, de la détermination. Un bon mix ! On a mérité de gagner. J’ai des joueurs qui aiment la pression. »

Les supporters restent dans leur esprit

« On fait ça tous ensemble. Normalement ils devraient être ici. Ce n’est pas possible mais on fait ça ensemble. Le foot c’est pour les spectateurs. On peut vraiment sentir qu’ils sont avec nous, qu’ils ont confiance en nous. J’espère qu’ils peuvent aussi sentir que c’est une vraie équipe. »

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Pas de choix entre le Bayern et l’OL

« Je vais absolument profiter de ce match demain. C’est une grande récompense de pouvoir regarder ce match avec mes joueurs, avec le staff. Je vais vraiment en profiter. On sait bien que le Bayern est favori mais c’est dur contre Lyon, on va voir. »

Le plus grand défi de sa carrière

« C’est le plus grand défi de ma carrière oui. C’est un grand match, c’est la finale de Ligue des champions. »