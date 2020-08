RC Lens, PSG – Mercato : nouvelle expérience en vue pour Serge Aurier ?

true

Selon Sky Italia, le défenseur de Tottenham, Serge Aurier, notammant passé par le PSG et le RC Lens, pourrait filer au Milan AC.

Ce pourrait être l’information du jour au niveau du mercato européen. Assez surprenante et au sujet d’un ancien habitué de la Ligue 1 ( RC Lens, Toulouse Football Club, PSG), le défenseur Serge Aurier. En effet, et le propos de Sky Italia se veut assez affirmatif, le latéral droit serait en passe de quitter les Spurs de Tottenham.

Direction l’Italie et plus précisément le Milan AC. Aurier, toujours selon le média, aurait donné son accord aux dirigeants lombards et pourrait, du même coup, retrouver un certain Zlatan Ibrahimovic si, lui-aussi, restait en Italie. Attention, toutefois, il faut encore au Milan AC et à Tottenham un accord sur le montant du transfert. On n’en serait, à cette heure, encore loin puisque le Milan proposerait 15 millions quand Tottenham en attend 20 au minimum.