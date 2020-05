Real Madrid – Mercato : le PSG prépare un nouveau méga-contrat pour Mbappé

true

Afin de blinder Kylian Mbappé, dans le viseur du Real Madrid, le PSG envisagerait de proposer un nouveau contrat astronomique à Kylian Mbappé.

Avec un contrat qui se termine en juin 2022, le PSG n’est pas dans une position idéale pour Kylian Mbappé, alors que l’intérêt du Real Madrid pour la jeune star se veut de plus en plus pressant. Une situation que le club de la capitale entend changer en prolongeant le champion du monde. Et pour cela, il est prêt à mettre la main à la poche, forcément.

Selon The Mirror, un nouveau salaire annuel de 33 M€ serait envisagé. Si Mbappé signe ce nouveau contrat, il deviendrait l’un des joueurs les mieux payés de la planète foot, à hauteur de son coéquipier Neymar. Mais le média ajoute que Mbappé n’aurait aucune intention de prolonger à Paris sans une clause lui permettant de faciliter sa sortie pour rejoindre le Real Madrid.