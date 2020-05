Real Madrid – Mercato : Vinicius fait un nouvel appel du pied à Mbappé

true

Le prodige brésilien du Real Madrid a commenté une photo postée par l’attaquant du PSG, entretenant ainsi leur bonne relation.

Vinicius Jr et Kylian Mbappé entretiennent une relation très amicale, alors même que les deux hommes ne se connaissent que très peu. En attendant de faire plus ample connaissance sous le maillot du Real Madrid, ils s’envoient des messages via les réseaux sociaux. Le Français a félicité le Brésilien lors de son but contre le Barça (2-0) le 1er mars.

Hier, ça a été au tour du prodige venu de Flamengo de congratuler le champion du monde. Celui-ci a posté sur Instagram une photo de lui avec le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 en rappelant que cela faisait un an tout juste qu’il avait été sacré. Vinicius Jr l’a commentée avec deux émoticônes « Top ».

Ça paraît peu, mais ça doit compter au final dans l’esprit de Kylian Mbappé. Surtout quand on se rappelle que c’est au cours de cette cérémonie des trophées UNFP que l’attaquant avait clairement laissé entendre qu’il pourrait quitter le PSG à la fin de la saison…