Real Madrid, PSG – Mercato : Erling Haaland fixe le cap pour son été 2020 !

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) a laissé entendre qu’il était heureux au BVB et n’avait pas l’intention de partir au bout de six mois.

Souvent cité comme possible renfort du Real Madrid cet été, Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund, 19 ans) n’a qu’assez peu de chances de quitter la Ruhr cet été. En effet, si le Norvégien dispose d’une clause libératoire relativement abordable (75 M€), celle-ci ne sera activable qu’à compter de janvier 2021. Soit un an après son arrivée en Allemagne.

Avant cette date, il n’est qu’assez peu probable que le Real Madrid, son courtisan le plus pressant, ne passe à l’action. De toute façon, l’ancien joueur de Salzbourg n’a pas de vélléités de départ débordantes comme il l’a fait savoir lors d’une interview au magazine « WAZ ».

Haaland se voit rester à Dortmund cet été

« Je ne pense pas trop à l’avenir, je vis dans le présent et je décide ici et maintenant ce qui est le mieux pour ma carrière. Pour cette raison, j’ai choisi le BVB avec une conviction totale en hiver. Dortmund est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai signé un contrat à long terme ici et, comme vous le dites, je viens d’arriver. Je ne pense donc pas à quitter à nouveau le club », a glissé le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024.

Quant à savoir s’il avait une préférence pour un club à l’avenir, le Scandinave a jonglé habillement la question, ne se fermant aucune porte : « Bien tenté, question suivante », a-t-il sobrement répondu.