Résultat Coupe de France : Dijon FCO 1-2 PSG (mi-temps)

Grâce à un contre son camp et un but de Kylian Mbappé juste avant la pause, le PSG mène devant Dijon en quarts de finale de la Coupe de France.

Les premières minutes du match entre le Dijon FCO et le PSG laissaient à penser que le club de la capitale allait dérouler pour se qualifier tranquillement pour les demi-finales de la Coupe de France. Paris avait en effet ouvert le score dès la 1ère minute sur un but contre son camp de Lautoa.

Mais Dijon n’a pas baissé les bras, bien au contraire, et Chouiar a égalisé à la 13e minute. Le club bourguignon, qui a battu le PSG en championnat en début de saison, a ensuite laissé le ballon à son adversaire et subi les actions de Cavani et consorts. L’Uruguayen a même eu un but annulé à la 21e en raison d’une main de Meunier au départ de l’action.

Mais juste avant la pause (43e), Kylian Mbappé a redonné l’avantage au champion de France en croisant une frappe aux 16 mètres.