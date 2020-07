Résultat Coupe de la Ligue : le PSG l’emporte au tirs au but face à l’OL (0-0, 6-5 tab.)

false

Le PSG tient son triplé championnat – Coupe de France – Coupe de la Ligue en s’imposant face à l’OL après la séance de tirs au but (0-0, 6-5 tab.).

Les deux équipes, aussi crispées par l’enjeu que par des conditions de chaleur très difficiles, n’ont pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire ni la prolongation. Il faut dire qu’Anthony Lopes a dû s’employer à plusieurs reprises face à Neymar (8e, 53e, 87e), Gueye (43e) ou encore Di Maria (96e).

Keylor Navas n’a pas démérité non plus avec un arrêt décisif sur une grosse frappe de Maxwel Cornet (81e). Finalement, les deux équipes sont allés au bout d’une prolongation marquée par l’expulsion de Rafael juste avant les tirs au but (119e).

Une séance durant laquelle Andersen, Toko-Ekambi, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar ont réussi leur tentative côté lyonnais. Chez les Parisiens, Di Maria, Verratti, Paredes, Herrera, Neymar et Sarabia ont marqué. La tentative ratée de Bertrand Traoré, juste avant le dernier tir de Sarabia, aura été décisive.